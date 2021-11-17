Армения не ответила взаимностью на мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном - постпред в ООН (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения не ответила взаимностью на мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности ООН.

«Азербайджан серьезно пострадал от разрушительных последствий войны, развязанной Арменией в начале 1990-х годов. Значительная часть суверенной территории Азербайджана была захвачена и оставалась под оккупацией почти тридцать лет, несмотря на резолюции 822, 853, 874 и 884, принятые Советом Безопасности ООН. В период оккупации имели место серьезные нарушения международного гуманитарного права, были убиты десятки тысяч мирных жителей и проведена этническая чистка на оккупированных территориях, где проживало более 700 тысяч азербайджанцев. Большинство захваченных городов, поселков и сел Азербайджана было стерты с лица земли», - сказал он.

Яшар Алиев напомнил, что очередной акт агрессии со стороны Армении осенью прошлого года стал логическим следствием ее безнаказанности в течение тридцати лет.

«Вооруженные нападения Армении включали в себя применение военной силы в отношении густонаселенных азербайджанских городов, расположенных далеко за пределами зоны активных боевых действий, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных жителей, а также уничтожено или повреждено множество гражданских объектов. Азербайджан начал контрнаступательную операцию с тем, чтобы освободить свои оккупированные территории, защитить свой народ и обеспечить возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, действуя в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН», - сказал он.

Как отметил постпред Азербайджана, вооруженный конфликт, длившийся три десятилетия, разрешен.

«Азербайджан выразил готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе путем подписания мирного договора. Обеспечение прочного мира, развития, прогресса и добрососедства является основой видения будущего Азербайджаном. Однако Армения не ответила взаимностью на мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. Сегодняшние широкомасштабные вооруженные провокации Армении против Азербайджана в приграничной зоне между двумя государствами, на которые Вооруженные силы Азербайджана адекватно отреагировали, а также продолжающиеся территориальные претензии Армении являются результатом безответственных действий на государственном уровне и откровенно опасных реваншистских идей в Армении. Азербайджан уверен, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании и уважении суверенитета друг друга и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Азербайджан полон решимости продвигать повестку дня миростроительства, примирения, мирного сосуществования и развития», - заключил он.