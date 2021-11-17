Парламент Азербайджана продолжает обсуждать проект госбюджета на 2022 г.

Политика 17 ноября 2021 11:18 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана продолжает обсуждать проект госбюджета на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 17 ноября, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) продолжаются обсуждения государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, сообщает в среду Trend.

В повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента включены 24 вопроса:

1. Законопроект «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» (первое чтение).

2. Законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год» (первое чтение).

3. Законопроект «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год» (первое чтение).

4. Законопроект «О прожиточном минимуме в Азербайджане в 2022 году» (первое чтение).

5. Законопроект «Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2022 году» (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (первое чтение).

7. Законопроект «О внесении изменения в Кодекс Азербайджана об административных проступках» (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменения в закон «О местных (муниципальных) налогах и платежах» (первое чтение).

9. «Законопроект о внесении изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменения в закон «О социальном страховании» (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменения в закон «О безналичных расчетах» (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменения в закон «Об исполнении» (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственных закупках» (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Водный, Таможенный, Градостроительный и Строительный кодексы, законы «О недрах», «О рыболовстве», «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об охоте», «О государственном реестре недвижимости», «О ветеринарии», «О лекарственных средствах», «О физическом воспитании и спорте», «О культуре», «Об обеспечении единства измерений» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменения в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана» (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих» (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов» (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменения в закон «О внесении изменения в закон «Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджана, функционирующих в зарубежных странах и международных организациях» (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменения в закон «О страховой деятельности» (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменения в «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом Азербайджана № 141-IIQ от 12 июня 2001 года (первое чтение).

23. О смете расходов Милли Меджлиса на 2022 год.

24. О смете расходов Счетной палаты на 2022 год.

Отметим, что на вчерашнем заседании парламента в первом чтении был принят законопроект «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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