Все провокации Армении обречены на провал - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Все провокации Армении обречены на провал.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью агентству "Анадолу".

Он отметил, что министерство обороны Азербайджана уже дало соответствующий ответ на эти атаки.

Министр напомнил о том, что прошло 30 лет с того времени, как две страны [Азербайджан и Армения] обрели независимость, и за все это время граница между ними не была определена.

"Необходимо решить проблему разграничения, сформировать совместную комиссию и начать процесс делимитации в соответствии с принципом уважения международно признанных границ. С началом этого процесса напряженность на границе спадет", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)