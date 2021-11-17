Ведется работа по восстановлению коммуникаций в регионе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Создана трехсторонняя рабочая группа в составе заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, около 10 месяцев ведется работа по восстановлению коммуникаций в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью агентству "Анадолу".

Коснувшись вопроса открытия Зангезурского коридора, министр отметил, что благодаря новому транспортному маршруту, связывающему западные районы Азербайджана с Нахчываном, сформируется путь через Турцию к рынкам Европы.

"Зангезурский коридор также станет дорогой из Турции в страны Центральной Азии, тем самым откроются новые возможности для Анкары", - сказал Байрамов.

Он отметил, что это также будет выгодно как Армении, так и другим странам региона.

"Мы ожидаем, что Армения, осознав это, предпримет конструктивные шаги", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)