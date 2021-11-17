Отношения между Турцией и Азербайджаном являются примером для всего мира - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Историческим решением Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью агентству "Анадолу".

По его словам, растет число стран, желающих получить статус наблюдателей в Организации тюркских государств.

"Это важный фактор, и весь мир это признает. Очень важно, чтобы страны тюркского мира сблизились, установили более дружественные отношения. Могу с уверенностью сказать, что отношения Турции и Азербайджана являются примером для всего мира, в том числе и для тюркских государств. В мире много государств, которые объединяют общий язык, история, культура. Но второго аналогичного примера сотрудничества на уровне турецко-азербайджанских отношений нет. Мы и ранее знали об этом, но поддержка Турцией Азербайджана в ходе Отечественной войны еще раз подтвердила это. Таким образом, всему миру стало очевидно, что фраза "Одна нация - два государства" - это не просто слова", - сказал Байрамов.

Министр отметил, что в результате победы Азербайджана на Южном Кавказе сформировалась новая реальность.

"Для Азербайджана начался новый этап. Через несколько месяцев первая часть вынужденных переселенцев вернется на свои земли", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)