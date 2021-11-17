Омбудсмен распространила заявление протеста в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в результате провокации Армении

БАКУ /Trend / - Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева опубликовала заявление протеста в связи с гибелью и ранением азербайджанских военнослужащих в результате очередной военной провокации Армении.

Как сообщили Trend в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится:

"В результате широкомасштабной военной провокации, совершенной армянской стороной на госгранице Азербайджана 16 ноября 2021 года, 7 военнослужащих азербайджанской армии стали шехидами, 10 военнослужащих получили ранения.

Убийства и ранения наших военнослужащих в результате интенсивного обстрела армянской стороной боевых постов Азербайджана с использованием стрелкового оружия различного калибра, в том числе гранатометов, минометов и артиллерийских установок, мы расцениваем как очередное умышленное нарушение условий трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года и решительно осуждаем данную провокацию.

Тот факт, что очередной акт агрессии, совершенный Арменией против Азербайджана, совпал с Международным днем толерантности - 16 ноября, который призывает всех проявлять терпимость друг к другу, еще раз свидетельствует о нежелании Армении жить в атмосфере добрососедства с другими государствами и народами.

В последнее время провокационные действия военно-политического руководства Армении, пользующегося безнаказанностью и все еще не желающего отказываться от своей агрессивной политики, направленной на дальнейшее обострение ситуации, привели к возникновению новых очагов конфликта в регионе.

Обращаясь к международным организациям и мировой общественности, мы требуем привлечения к международно-правовой ответственности военно-политического руководства Армении, создающего серьезные препятствия для установления устойчивого мира в регионе, пытающегося вновь оккупировать международно признанные территории Азербайджана, препятствующего возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли".

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)