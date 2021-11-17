НАТО выражает обеспокоенность сохраняющейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина выразил обеспокоенность сохраняющейся напряженностью между Арменией и Азербайджаном, передает Trend.

НАТО поддерживает процесс нормализации и урегулирования оставшихся вопросов, написал он в Twitter.

Отметим, что в результате военной провокации, совершенной Арменией 16 ноября на государственной границе с Азербайджаном, погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.