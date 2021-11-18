Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на товузском направлении - минобороны

БАКУ /Trend/ - 17 ноября, с 17:54 до 22:52, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханеби и Эсрик Джирдахан Товузского района, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как сообщается, ответным огнем обстрел противника был подавлен.