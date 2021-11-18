Президент Ильхам Алиев: Формирование наших детей как личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение
БАКУ /Trend/ - Формирование наших детей как личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение.
Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам V Общереспубликанского форума азербайджанских детей.
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Президент Ильхам Алиев: Формирование наших детей как личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение
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Президент Ильхам Алиев: Формирование наших детей как личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение
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