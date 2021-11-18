В Баку обсудили вопрос участия финансовых институтов ЕС в восстановлении освобожденных земель Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вопрос участия финансовых институтов ЕС в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана обсуждался на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и исполняющего обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацея Поповского, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом, в частности, о перспективах контактов в преддверии саммита стран "Восточного партнерства".

Байрамов напомнил о своем участии во встрече министров иностранных дел стран - участниц программы ЕС "Восточное партнерство" в Брюсселе, двусторонних встречах с официальными лицами ЕС, на которых обсуждались возможности сотрудничества в различных сферах.

В свою очередь, Поповский с удовлетворением рассказал о проведенных в Баку встречах, а также об организованном тренинге "Смешанные финансы". Он отметил, что это мероприятие имеет важное значение с точки зрения определения потенциала, который существует и пока не используется в рамках двустороннего сотрудничества.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)