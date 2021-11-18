ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции в направлении Товузского района

БАКУ /Trend/ - 18 ноября с 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет", - говорится в сообщении ведомства.