ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции в направлении Товузского района
БАКУ /Trend/ - 18 ноября с 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет", - говорится в сообщении ведомства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане предложения детей, выдвигаемые на общереспубликанских форумах, учитываются при подготовке госпрограмм - Бахар Мурадова
Вакцинация является одним из самых больших достижений последнего столетия - замминистра Азербайджана
В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная, доброжелательная атмосфера – спортсменки из Великобритании
В Баку обсудили вопрос участия финансовых институтов ЕС в восстановлении освобожденных земель Азербайджана (ФОТО)
Пандемия COVID-19 показала, что права детей являются глобальной проблемой – ОО «Региональное развитие»
Состоялась презентация коллекции ковров ОАО «Азерхалча» «Новый взгляд на карабахские ковры». (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Формирование наших детей как высоконравственных личностей, приверженных национальным ценностям, имеет исключительное значение
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам V Общереспубликанского форума азербайджанских детей
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на товузском направлении - минобороны
Транзитные возможности Азербайджана могут сделать его территорию альтернативой Суэцкому каналу (Эксклюзив)
В Баку состоялась торжественная церемония открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте (ФОТО)
Верю, что на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку увидим прогресс новых спортсменов – Моринари Ватанабэ