Министр обороны Азербайджана встретился с новоназначенным послом Сербии

БАКУ /Trend/ - 18 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Баку Драганом Владисавлжевичем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в работе по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

На встрече была подчеркнута особая роль глав Азербайджана и Сербии в развитии двусторонних отношений. Также было отмечено, что между двумя странами успешно продолжается сотрудничество в военной сфере, так же как и в других областях.

Выразив удовлетворение в связи с началом своей дипломатической миссии в Азербайджане, посол отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-сербских отношений, особенно в военной сфере. Он предложил провести обмен опытом в связи с успешными военными операциями азербайджанской армии в Отечественной войне.

Стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Сербией, обменялись мнениями о военно-политической ситуации в регионе и перспективах двустороннего военного сотрудничества.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)