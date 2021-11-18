Подписано соглашение об открытии офисов Всемирного банка в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend / - 18 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Как сообщили Trend в Кабмине, на встрече было подчеркнуто, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком. Асадов отметил важность усиления дальнейшего сотрудничества Азербайджана со Всемирным банком.

Анна Бьерде отметила, что за прошедшие годы Азербайджан превратился из страны с низким уровнем дохода в страну с высоким уровнем дохода. Она также отметила высокий уровень вакцинации в Азербайджане и успешную деятельность в этой сфере. Анна Бьерде заявила, что в 2021 году в экономике Азербайджана наблюдается рост.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой нового рамочного документа Всемирного банка о партнерстве по Азербайджану, участие Банка в реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и восстановлении освобожденных территорий.

Было подписано новое соглашение между Азербайджаном и организациями, входящими в Группу Всемирного банка, о создании и деятельности офисов в Азербайджане. Соглашение подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)