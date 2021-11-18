Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США

БАКУ /Trend / - 18 ноября 2021 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу напряженности на границе Азербайджана и Армении и призвала обе стороны к деэскалации и мирному урегулированию.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о провокационных шагах, предпринятых Арменией в последние дни. Министр подчеркнул, что ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

Было отмечено, что Азербайджан готов начать процесс делимитации с Арменией на основе принципов международного права, однако со стороны Армении на это не было дано ответа.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по реализации трехсторонних заявлений и другим вопросам региональной безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)