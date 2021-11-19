ООН приняла резолюцию, инициированную Президентом Ильхамом Алиевым (версия 2)

(первая версия в 10:36)

БАКУ /Trend/ - ООН приняла резолюцию, инициированную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Резолюция “Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса”, выдвинутая от имени членов Движения неприсоединения по инициативе Президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения на третьем комитете Ассамблеи в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября 2021 года, принята странами-членами ООН.

К ней в качестве соавторов присоединились 126 стран-членов ООН.

В резолюции достаточно подробного содержания, наряду с другими вопросами, приветствуется ряд важных глобальных инициатив, осуществленных в сфере борьбы с пандемией COVID-19, в том числе посвященная борьбе с COVID-19 специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, проведенная 3-4 декабря 2020 года по инициативе Президента Азербайджана.