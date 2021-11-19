ООН приняла резолюцию, инициированную Президентом Ильхамом Алиевым (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - ООН приняла резолюцию, инициированную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД Азербайджана, резолюция “Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса”, выдвинутая от имени членов Движения неприсоединения по инициативе Президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения на третьем комитете Ассамблеи в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября 2021 года, принята странами-членами ООН.

К ней в качестве соавторов присоединились 126 стран-членов ООН.

В резолюции достаточно подробного содержания, наряду с другими вопросами, приветствуется ряд важных глобальных инициатив, осуществленных в сфере борьбы с пандемией COVID-19, в том числе посвященная борьбе с COVID-19 специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, проведенная 3-4 декабря 2020 года по инициативе Президента Азербайджана.

В документе выражена серьезная обеспокоенность неравным распределением вакцин от COVID-19 между развитыми и развивающимся странами, подчеркивается, что это один из главных факторов, препятствующих выполнению Целей устойчивого развития. Особо подчеркивается значение многосторонности, международной солидарности и сотрудничества в борьбе с COVID-19. В этом контексте все государства, частные компании и другие акторы призываются к принятию конкретных мер по обеспечению равного, своевременного, универсального доступа по приемлемым ценам к вакцинам от COVID-19.

Все государства приглашаются к сотрудничеству в сферах устранения необоснованных преград в экспорте вакцин от COVID-19, изготовления и эффективного распределения вакцин.

Генеральному секретарю ООН поручено представить на очередной сессии Генассамблеи отчет в связи с выполнением этой резолюции.

Принятие данной резолюции стало еще одним показателем того, что Движение неприсоединения под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжает предпринимать глобальные усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

МИД, пользуясь возможностью, выражает признательность всем государствам, поддержавшим проект резолюции и являющимся ее соавторами.