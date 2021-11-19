На азербайджано-иранской границе от мин расчищены 25 га освобожденной от оккупации территории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С начала текущего месяца инженерно-фортификационные подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана расчистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 25 гектаров освобожденной от оккупации территории на азербайджано-иранской границе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

За указанный период были обнаружены и обезврежены 38 противопехотных мин ПМН-2.

Было отмечено, что завершена установка инженерных ограждений на участке протяженностью 1230 метров вдоль государственной границы, на участке протяженностью 1300 метров работы продолжаются.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)