На азербайджано-иранской границе от мин расчищены 25 га освобожденной от оккупации территории (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С начала текущего месяца инженерно-фортификационные подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана расчистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов 25 гектаров освобожденной от оккупации территории на азербайджано-иранской границе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.
За указанный период были обнаружены и обезврежены 38 противопехотных мин ПМН-2.
Было отмечено, что завершена установка инженерных ограждений на участке протяженностью 1230 метров вдоль государственной границы, на участке протяженностью 1300 метров работы продолжаются.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)
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