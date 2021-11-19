БАКУ /Trend / - 19 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членами Азербайджано-российского экспертного совета, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов рассказал о вопросах, включенных в повестку двусторонних азербайджано-российских отношений, в том числе об отношениях взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства. Было отмечено наличие между странами сотрудничества в рамках международных организаций.

Министр предоставил информацию экспертам о постконфликтных реалиях в регионе, о реализации трехсторонних заявлений.

В ходе встречи Джейхун Байрамов ответил на вопросы членов Азербайджано-российского экспертного совета.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)