Азербайджан дал согласие на встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан дал согласие на встречу Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя предложение президента Совета ЕС провести встречу глав Азербайджана и Армении в рамках предстоящего саммита стран "Восточного партнерства", сообщает в субботу Trend.

"Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В этом контексте азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета Евросоюза об организации встречи лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Брюссельского саммита», - сказала Абдуллаева.

Она напомнила, что позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства и на международных платформах.

«В этом контексте считаем, что Брюссельский саммит и встреча, которую планируется провести в его рамках, создадут дополнительные возможности», - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы также напомнила, что 19 ноября 2021 года состоялись телефонные переговоры президента Совета ЕС Шарля Мишеля с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Совета ЕС выступил с предложением организовать встречу лидеров двух стран в рамках саммита "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе 15 декабря.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)