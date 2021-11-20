Вся работа, проделанная в Агдаме, способствует скорейшему возвращению граждан – Эмин Гусейнов (версия 3)

Политика 20 ноября 2021 15:24 (UTC+04:00)

(первая версия в 14:50)

АГДАМ /Trend/ - Вся работа, проделанная в Агдаме, способствует скорейшему возвращению граждан.

Об этом сказал в субботу журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной части Агдама Эмин Гусейнов во время акции по посадке деревьев, сообщает Trend.

Он отметил, что в Агдаме ускоренными темпами идут восстановительные работы.

«Сегодня исторический день для нашей страны и большой праздник. Во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего нанесла такой удар противнику, что он не устоял и подписал акт о капитуляции. В соответствии с условиями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения без единого выстрела была вынуждена вернуть Агдам. 28 мая 2021 года Президент Ильхам Алиев посетил Агдам, где встретился с представителями общественности. В рамках поездки был утвержден генплан Агдама. Восстановительные работы продолжаются ускоренными темпами», - подчеркнул Гусейнов.

Спецпредставитель Президента добавил, что сегодня быстрыми темпами строится автомобильная дорога Барда-Агдам, завершено строительство подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2». К ним подведены линии электропередачи.

По его словам, подготовлены проекты строительства ряда жилых зданий, и работы в этом направлении уже начались.

Также продолжается строительство школы №1, фундамент которой был заложен главой государства. Стартовало строительство Агдамского промышленного парка, чтобы граждане, которые вернутся на родные земли, были обеспечены рабочими местами.

«Все проводимые работы служат цели Большого возвращения. До его начала мы хотим вернуть жизнь в Агдам», - сказал Гусейнов.

Он также отметил важность нынешней акции по посадке деревьев.

«Эта работа проводится в связи с годовщиной освобождения Агдама, а также в качестве продолжения акции 44 gün ağac əkək, проводимой по инициативе Президента Азербайджана. Сегодняшний день знаменателен еще и тем, что в акции, помимо наших сотрудников и волонтеров, участвуют и члены семей шехидов родом из Агдама. Рядом с каждым посаженным ими деревом установлена памятная табличка с именами шехидов. Это увековечит память о них, и таких зеленых насаждений будет много», - отметил Гусейнов.

По его словам, проведение акции поддержали Исполнительная власть Агдамского района и министерство экологии и природных ресурсов.

Отметим, что сегодня в Агдаме прошла акция по посадке деревьев. На территории площадью 2,5 гектара посажено две тысячи деревьев. Таким образом, на самой большой из четырех полос зеленых насаждений в городе завершена посадка деревьев, как и предусмотрено генпланом Агдама.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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