Вице-премьер Азербайджана в Тегеране встретился с министром дорог и городского развития Ирана

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках однодневного визита в Тегеран встретился с министром дорог и городского развития Ирана, сопредседателем Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Ираном и Азербайджаном Рустамом Гасеми.

Как передает в воскресенье Trend, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и потенциал двусторонних торгово-экономических отношений.

Также была подчеркнута важность наращивания усилий для устойчивого развития отношений между двумя странами, были рассмотрены возможности и перспективы на будущее в нефтегазовой, транспортной, энергетической, транзитной сферах, совместных промышленных и инвестиционных проектах, информационных и коммуникационных технологиях, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах, была отмечена польза взаимных визитов и встреч.