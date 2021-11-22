БАКУ /Trend/ - 22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея Чжон Су Пака, передает Trend.

Подчеркнув, что в ближайшее время в Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана, глава государства сказал, что целью является привлечение к ним корейских компаний.

Президент Азербайджана отметил, что в период оккупации Армения регулярно разрушала наши города и села, сказал, что после Победы на этих территориях начались широкомасштабные строительные работы, отметил, что к участию в этих работах приглашены компании из дружественных Азербайджану стран.

Он подчеркнул, что проведение данной презентации в Корее еще раз подтверждает дружеские отношения между нашими странами.