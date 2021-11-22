Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 22 ноября подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле.

Согласно распоряжению, Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы по материально-техническому снабжению и финансированию в связи с обеспечением деятельности посольства Азербайджана при Святом Престоле, а также другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

МИД Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.