США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны.

Об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.

"Мы приветствуем этот шаг. Мы также считаем, что стороны должны продемонстрировать готовность к использованию этого механизма и извлечь из него пользу. Также я был очень рад услышать новость о решении провести встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. США также усиленно работали над этим. Это позволит обеспечить доверие между сторонами", - сказал дипломат.