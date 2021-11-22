США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы - посол (версия 2)
Добавлены подробности, первая версия 15:23
БАКУ /Trend/ - США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы.
Об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend о возможности расширения "Южного газового коридора".
"Это зависит от коммерческих решений. Азербайджан делает все возможное для обеспечения энергетической безопасности Европы. Мы обеспечивали политическую поддержку "Южному газовому коридору", - сказал Литценбергер.
По словам дипломата, позиция США по этому вопросу останется неизменной.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО)
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея (ФОТО/ВИДЕО)
В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза (ФОТО)
Иранские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных азербайджанских земель - глава МИД