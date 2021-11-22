США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы - посол (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы.

Об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend о возможности расширения "Южного газового коридора".

"Это зависит от коммерческих решений. Азербайджан делает все возможное для обеспечения энергетической безопасности Европы. Мы обеспечивали политическую поддержку "Южному газовому коридору", - сказал Литценбергер.

По словам дипломата, позиция США по этому вопросу останется неизменной.