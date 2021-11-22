США привержены обеспечению прочного мира на Южном Кавказе - посол (версия 2)
Добавлены подробности, первая версия 15:05
БАКУ /Trend/ - США привержены обеспечению прочного мира на Южном Кавказе.
Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
В будущем году США и Азербайджан будут отмечать 30-летие со дня установления дипломатических отношений, отметил дипломат.
"За 30 лет мы достигли многого. Мы, в частности, успешно сотрудничаем в реализации миссии НАТО по обеспечению безопасности. Мы благодарны Азербайджану за участие в этой инициативе", - сказал Литценбергер.
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