США привержены обеспечению прочного мира на Южном Кавказе - посол (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - США привержены обеспечению прочного мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

В будущем году США и Азербайджан будут отмечать 30-летие со дня установления дипломатических отношений, отметил дипломат.

"За 30 лет мы достигли многого. Мы, в частности, успешно сотрудничаем в реализации миссии НАТО по обеспечению безопасности. Мы благодарны Азербайджану за участие в этой инициативе", - сказал Литценбергер.