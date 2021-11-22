Посол США в Азербайджане анонсировал предстоящий визит в Агдам

БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер анонсировал свой предстоящий визит в Агдам.

"В скором времени я посещу Агдам", - сказал в понедельник Литценбергер, отвечая на вопрос Trend.

Дипломат сообщил, что он уже посетил Зангилан.

По словам Литценбергера, поездки в регионы Азербайджана являются частью его работы.

"В скором времени я посещу те территории [Азербайджана], на которых еще не был", - сказал посол.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)