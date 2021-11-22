США готовы поддержать всеобъемлющее урегулирование между Азербайджаном и Арменией - посол

БАКУ/Trend/ - США готовы поддержать всеобъемлющее урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"При новой администрации участие США в регионе активизировалось. Мы видим отражение меняющихся обстоятельств в регионе в политике США. Сейчас имеются новые возможности для нормализации отношений, достижения всеобъемлющего урегулирования, которое позволит Азербайджану и Армении жить вместе в мире. Мы хотим поддержать это", - сказал он.

Литценбергер отметил, что США на протяжении последних 30 лет решительно поддерживали суверенитет и независимость Азербайджана.

"Развитие источников энергии стало основой политической независимости Азербайджана и позволило стране принимать свои собственные решения и сделать свой выбор. Мы поддерживаем это для всех трех стран Южного Кавказа. Хотим, чтобы регион стал более независимым, устойчивым и стабильным. Мы больше сосредоточены на том, чтобы помочь трем странам региона работать вместе, сотрудничать и экономически развиваться посредством транспортных связей. У трех стран региона есть огромная потенциальная возможность для совместной работы", - добавил посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)