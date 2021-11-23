Кериму Велиеву присвоено высшее воинское звание генерал-полковника - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 ноября подписал распоряжение о присвоении генерал-лейтенанту Кериму Тофиг оглу Велиеву высшего воинского звания генерал-полковника.
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