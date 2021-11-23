Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 23 ноября подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2022 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2022 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также с 1 по 30 января 2022 года в запас увольняются военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджана поручено принять предусмотренные законодательством меры для выполнения данного распоряжения.