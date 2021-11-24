Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

Политика 24 ноября 2021 11:07 (UTC+04:00)
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Накануне депутаты обсудили и приняли во втором чтении законопроекты о госбюджете Азербайджана, бюджетах Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2022 год.

Сегодня на пленарном заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

- "О прожиточном минимуме в Азербайджане в 2022 году"

- "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2022 году"

- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана"

- "О внесении изменения в Кодекс Азербайджана об административных проступках"

- "О внесении изменения в закон "О местных (муниципальных) налогах и платежах"

- "О внесении изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности"

- "О внесении изменения в закон "О социальном страховании"

- "О внесении изменения в закон "О безналичных расчетах"

12. "О внесении изменения в закон "Об исполнении"

- "О внесении изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"

- "О внесении изменения в закон "О государственных закупках"

- "О внесении изменения в закон "О государственной пошлине"

- "О внесении изменений в Водный, Таможенный, Градостроительный и Строительный кодексы, законы "О недрах", "О рыболовстве", "О животном мире", "Об охране окружающей среды", "Об охоте", "О государственном реестре недвижимости", "О ветеринарии", "О лекарственных средствах", "О физическом воспитании и спорте", "О культуре", "Об обеспечении единства измерений" и "О лицензиях и разрешениях"

- "О внесении изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана"

- "О внесении изменения в закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих"

- "О внесении изменения в закон "О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов"

- "О внесении изменения в закон "Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджана, функционирующих в зарубежных странах и международных организациях"

- "О внесении изменения в закон "О страховой деятельности"

- "О внесении изменения в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом Азербайджана №141-IIQ от 12 июня 2001 года

- О смете расходов Милли Меджлиса на 2022 год

- О смете расходов Счетной палаты на 2022 год.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

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