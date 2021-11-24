В 2023 г. Шуша будет объявлена культурной столицей ТЮРКСОЙ - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Шуша будет объявлена культурной столицей ТЮРКСОЙ.

Об этом сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов на конференции "Большое возвращение: возрождение культуры", сообщает Trend.

"На самом деле, об этом будет объявлено на заседании ТЮРКСОЙ. Но, опережая события, хочу сказать, что Шуша будет объявлена культурной столицей ТЮРКСОЙ. Мы проведем мероприятия с участием всех тюркоязычных братьев», - подчеркнул министр.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)