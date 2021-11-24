Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Бангладеш (ФОТО)(Версия 2)

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БАКУ /Trend / - 24 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш Гусала Азама Саркера в Азербайджане.

Министр поздравил посла Бангладеш с новым назначением, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Джейхун Байрамов отметил, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне и есть возможности для развития сотрудничества в ряде сфер.

Посол Саркер отметил, что Бангладеш заинтересован в дальнейшем расширении взаимного сотрудничества. Он с удовлетворением рассказал о развитии отношений в политической и культурной сферах.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития связей между двумя странами в ряде сфер.

На встрече также были обсуждены меры, осуществляемые в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, в частности, шаги, предпринятые в ответ на глобальные вызовы, в том числе в борьбе с пандемией, сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)