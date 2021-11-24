Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США

БАКУ /Trend/ - Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с уважением этой страны к разным культурам.

Об этом сказал в среду посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на конференции "Большое возвращение: возрождение культуры", сообщает Trend.

"Мы будем рады оказать поддержку Азербайджану в то время, как он открывает новую страницу в истории защиты своей культуры. США могут предоставить свои рекомендации, связанные с самыми последними технологиями по сохранению культурного наследия, составлением каталогов, развитием туристического потенциала на освобожденных территориях", - сказал Литценбергер.

По его словам, реставрация и защита памятников определяет нашу самобытность.

"Я увидел некоторые фотографии, когда начались восстановительные работы в Агдаме, Физули и на других освобожденных территориях. Мы видели тревожные фотографии, отчеты об ущербе, нанесенном на этих территориях религиозным памятникам. Уверен, что Азербайджан с таким же вниманием и заботой отнесется и к сохранению культурно-исторического наследия разных народов", - сказал посол.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)