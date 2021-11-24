Специальный представитель Президента России побывал в Государственном комитете

БАКУ/Trend/- Сегодня председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадоввстретился со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Приветствовав гостя, председатель комитета проинформировал его о диаспорской политике нашей страны и проживающих за рубежом азербайджанцах, отметил стремительную интеграцию живущих в России азербайджанцев в культурную и общественную жизнь страны. В ходе встречи Фуад Мурадовкоснулся значения дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией и расширения культурных связей между двумя странами.

Выразив признательность за радушный прием, Михаил Швыдкой подчеркнул важность налаживания культурного диалога в глобализирующемся мире. Гость констатировал, что отношения между Россией и Азербайджаном успешно продолжаются и в культурных сферах, что официальная Москва придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

На встрече также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.