В ближайшие месяцы мы станем свидетелями возвращения первых семей бывших вынужденных переселенцев в свои дома – Лейла Абдуллаева (версия 2)

(изменен заголовок и первый абзац, первая версия в 16:36)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы мы станем свидетелями возвращения в свои дома первых семей бывших вынужденных переселенцев.

Об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на презентации интернет-ресурса Karabakh Memorial, сообщает Trend.

Она отметила, что проводится большая работа в этом направлении.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и отныне наша работа удваивается. Необходимо донести правду до мирового сообщества. Каждое преступление, совершенное Арменией, документируется и доводится до сведения соответствующих международных организаций. Также ведется работа в направлении того, чтобы эти преступления были представлены в международной плоскости в виде исков против Армении. В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) продолжается работа в рамках иска, поданного в январе этого года. Также продолжается процесс по делу, направленному в сентябре 2021 года в Международный уголовный суд. Но это еще не конец. Подача исков будет продолжена. Это очень важно, прежде всего, для обеспечения международной справедливости», - сказала Абдуллаева.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)