Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

”Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".