Сегодня состоится встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта от 10 ноября 2020 года.

Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены отдельные беседы Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.