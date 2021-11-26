Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и разблокирования коммуникаций.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.