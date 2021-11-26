МИД прокомментировал трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Trend, об этом говорится в комментарии МИД в связи с трехсторонней встречей лидеров.

"В подписанном Президентом Азербайджанской Республики, Премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации по итогам встречи заявлении полностью отражены моменты, соотвествующие позиции Азербайджана",- отмечает ведомство.

Как говорится в сообщении МИД, в заявлении особо стоит подчеркнуть моменты, связанные со скорейшей реализацией проектов, направленных на раскрытие экономического потенциала региона, в том числе открытие железных и автомобильных дорог.

"В постконфликтный период Азербайджан выступал с позиции полной реализации трехсторонних заявлений, открытия всех коммуникаций в регионе, начала процесса делимитации границ между двумя странами и нормализации отношений на основе международного права. Азербайджанская сторона продолжит предпринимать соответствующие шаги по реализации соответствующих моментов, отраженных в Заявлении от 26 ноября", - говорится в сообщении.