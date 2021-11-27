На 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана появятся 11 гидрологических пунктов - министерство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В скором времени на 10 реках на освобожденных территориях Азербайджана начнутся работы по установке 11 гидрологических пунктов. Также в ближайшие годы здесь будут восстановлены гидрологические посты.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом охраны окружающей среды и использования природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзаев.

Он отметил, что реки и водоемы региона во время оккупации подверглись экологическому террору со стороны Армении, которая и сегодня продолжает загрязнять трансграничные реки Азербайджана.

В связи с отсутствием экологического контроля над четырьмя основными трансграничными реками (Араз, Баситчай, Баргюшадчай и Охчучай) долгое время не удавалось получить точные данные о загрязнении, сказал Мирзаев.

Однако после освобождения азербайджанских территорий от оккупации на указанных реках был организован экологический контроль, взяты пробы воды и донных отложений, проведены органохимические анализы. В результате было установлено, что реки постоянно загрязняются промышленными отходами Зангезурского медно-молибденового комбината и Кафанского горно-обогатительного комбината, которые расположены на территории Армении. Речная вода настолько загрязнена, что ее нельзя использовать даже в хозяйственных целях, отметил он.

По его словам, мониторинг был приостановлен из-за минной угрозы.

По мере очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов мониторинг и оценка степени уничтожения природных объектов будут продолжены. Этот вопрос был поставлен перед международными организациями, и продолжаются работы по ликвидации ущерба, сказал Мирзаев.

"Азербайджан присоединился к более 20 международным экологическим конвенциям и протоколам, сотрудничает с множеством экологических организаций, которые были проинформированы о фактах экологического террора на территории Восточного Зангезура и Карабаха. С сожалением отмечу, что на протяжении 30 лет все наши обращения так и остались без ответа.

Помимо продолжающихся усилий по оценке фактов экологического терроризма, началась работа по реабилитации окружающей среды. Также хочу отметить, что на освобожденных территориях проведены работы по лесовосстановлению, высадке зеленых насаждений в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском, Физулинском и Агдамском районах. В ближайшее время начнется установка 11 гидрологических пунктов на 10 реках на освобожденных землях. Также в ближайшие годы здесь будут восстановлены гидрологические посты. Принимаются меры по инвентаризации и определению границ Баситчайского заповедника. Одним из приоритетных направлений деятельности министерства экологии и природных ресурсов является восстановление природных объектов и экосистем", - добавил Мирзаев.

По его словам, в результате безжалостной эксплуатации природных ресурсов было нарушено экологическое равновесие в регионе.

"В период оккупации здесь было уничтожено 60 тысяч гектаров лесного фонда, 6,8 тысячи гектаров лесов и особо охраняемых природных территорий общей площадью 43 тысячи гектаров. В 1982 году было вырублено 131 уникальное дерево, возраст которых составлял от 120 до двух тысяч лет. На территории Зангиланского района полностью уничтожено около 300 гектаров дубового леса. Также были вырублены тутовые сады в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах", - подчеркнул Мирзаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)