Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона.

Как сообщает Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Он напомнил, что Туркменистан с этого года председательствует в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"ОЭС должна стать мостом между Азией и Европой. Хорошим примером тому является транспортный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул. Зангезурский коридор внесет вклад в экономическое развитие региона", - написал Чавушоглу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)