Али Нагиев встретился с делегацией во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии
БАКУ /Trend/ - 27 ноября начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял делегацию во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии Джузеппе Дзафараной, сообщает Trend со ссылкой на СГБ.
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