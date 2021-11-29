США высоко оценивают работу Азербайджана в сфере борьбы с насилием против женщин – посол (версия 2)

(первая версия в 10:41)

БАКУ /Trend/ - США высоко оценивают работу Азербайджана в сфере борьбы с насилием против женщин.

Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на 1-й Национальной конференции сторон первой помощи по борьбе с гендерным насилием, сообщает Trend.

Гендерное насилие является нарушением прав человека, подчеркнул дипломат.

«Как сказал президент Джо Байден, нельзя говорить о правах человека, не гарантируя права каждой женщины во всем мире. США считают достойной одобрения работу, которую азербайджанское правительство проводит в этой сфере. Верим, что посредством тренингов в Азербайджане можно будет пресечь гендерное насилие. США также внесут свой вклад в это дело», - сказал Литценбергер.

По его словам, реализация программы в сфере борьбы с насилием в отношении женщин, начавшаяся в 2015 году, будет продолжена до 2024 года.

«Предусматривается усиление экономических возможностей женщин. Тренинги сформировали условия для того, чтобы женщины укрепили уверенность в себе», - добавил Литценбергер.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)