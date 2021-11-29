По инициативе Президента Азербайджана учреждена Парламентская сеть Движения неприсоединения (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:33)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева учреждена Парламентская сеть Движения неприсоединения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

28 ноября в столице Испании Мадриде в рамках продолжающейся 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза по инициативе председателя Движения неприсоединения, Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось учредительное заседание Парламентской сети движения.

Выступая на заседании со вступительным словом, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что Парламентская сеть Движения неприсоединения может сыграть роль платформы для развития сотрудничества между парламентами стран - участниц организации.

По ее словам, Парламентская сеть Движения неприсоединения позволит наладить обмен опытом.

Этот институт сыграет роль форума, внося свой вклад в решение актуальных вопросов, отметила спикер.

Было подчеркнуто, что очередное заседание Парламентской сети пройдет в Баку.

В свою очередь, председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп отметил, что Движение неприсоединения, которое существует уже 60 лет и объединяет 120 стран, обладает чрезвычайно большим потенциалом с точки зрения обеспечения международной справедливости и мира.

Он выразил уверенность в том, что шаги, предпринимаемые по пропаганде принципов Движения неприсоединения в период председательства Азербайджана, усилят эту организацию.

В заключение заседания была принята Мадридская декларация по учреждению Парламентской сети Движения неприсоединения.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)