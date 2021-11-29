Минометные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели тактические учения с боевыми стрельбами (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 15:32)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях азербайджанской армии прошли тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе учений были выполнены задачи по развертыванию командно-наблюдательных пунктов подразделений и занятию ими огневых позиций.

Минометные и артиллерийские расчеты выполнили боевые стрельбы по запланированным и незапланированным целям.

Поставленные задачи были успешно выполнены.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)