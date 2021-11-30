Международный суд ООН озвучит временное решение на основании иска Азербайджана против Армении

БАКУ /Trend/ - Седьмого декабря 2021 года Международный суд Организации Объединенных Наций озвучит временное решение о принятии неотложных мер против Армении на основании иска Азербайджана, передает Trend во вторник со ссылкой на суд.

Напомним, что Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за нарушение Международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".