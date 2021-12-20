Сегодня Президент Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров – Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из ведущих мировых лидеров, сказал Trend главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в достижении Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

"За годы его президентства экономика Азербайджана развивалась эффективно и устойчиво, что обеспечило необходимый приток финансовых ресурсов, часть из которых была потрачена на укрепление обороноспособности азербайджанской армии, приобретения новых видов самых современных вооружений и военной техники. За это время политическая система Азербайджана укрепилась, страна набрала необходимый вес и авторитет в международных структурах и на международной арене. К моменту, когда война оказалась неизбежной, в момент очередной армянской провокации Азербайджан полномасштабно осуществил операцию, результатом которой стал разгром Армении и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Сам ход операции "Железный кулак" сегодня изучается в ведущих военных академиях мира как образец ведения современной высокотехнологичной, эффективной войны", - сказал известный военный эксперт.

Коротченко подчеркнул, что два момента, на которые обращают внимание военные эксперты и аналитики, - это беспрецедентное использование беспилотных летательных аппаратов ударного и разведывательного класса, а также эффективное применение сил специального назначения.

"Собственно, Шушинская операция изучается сегодня как пример беспрецедентного успеха азербайджанских сил специального назначения и использования беспилотников, что позволило Азербайджану добиться ряда крупных успехов в ходе контрнаступательной операции. Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев непосредственно руководил боевыми действиями, принимал все ключевые решения, ежедневно анализировал ход боевых действий, проводил совещание с высшим командным составом Вооруженных сил Азербайджана, а также других силовых структур и спецслужб. Благодаря своей воле, твердости и стратегическому кругозору он сумел таким образом организовать действия азербайджанской армии, что в конечном итоге это завершилось разгромом Армении. Как полководец, как политик Президент Ильхам Алиев опережал Пашиняна, и благодаря эффективной Победе в тяжелой войне сегодня выдвинулся в число одного из ведущих мировых лидеров", - сказал он.

Что касается оснащения армии, Коротченко заметил, что Азербайджан диверсифицировал источники приобретения вооружений.

"Одним из крупнейших стала Российская Федерация - Азербайджан на сумму более чем 5 миллиардов долларов закупил российского оружия, которое в том числе создало основу военного потенциала азербайджанской армии. Кроме того, были произведены закупки вооружения в Турции, Израиле и других странах. Но важно было не просто закупить оружие, а осуществить практическое боевое применение в ходе целого ряда учений. Азербайджанская армия отработала методы и формы ведения современных наступательных и оборонительных действий с использованием самых новейших видов оружия. Отдельно надо сказать про систему боевого управления, которая позволила контролировать и осуществлять эффективное управление войсками, вплоть до батальонных тактических групп на театре военных действий, и разумеется, система связи, которая обеспечивала боевое управление. Были важные слагаемые Победы, по уровню своего технического оснащения, по боевому духу, уровню боевой подготовки азербайджанская армия сегодня одна из лучших армий региона", - сказал он.

Как отметил российский военный эксперт, практика показала, что фактически Азербайджан выполнил силой оружия те четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые призывали Армению покинуть оккупированные территории.

"Азербайджан вел справедливую освободительную войну, это была Отечественная война, и собственно моральный дух армии, народа с Президентом во главе обеспечили беспрецедентную поддержку всего Азербайджана в этой войне. Мы помним очереди в военкоматы, помним, когда Армения била по спящим азербайджанским городам оперативно-тактическими ракетами, но этим ни в коем случае не запугала Азербайджан, а наоборот, азербайджанский народ еще более сплотился вокруг Верховного главнокомандующего в едином желании обеспечить Победу. Мы здесь видели полное единение армии и народа. Собственно, это и обеспечило в немалой степени фундамент той Победы, которая была достигнута год назад. Азербайджан выполнял силой оружия резолюции Совета Безопасности ООН. На территории семи районов Азербайджана находились армянские оккупанты, которые за 30 лет превратили эту территорию в безжизненную пустыню. Уничтожено все полностью - города, деревни, поселки. Не осталось ничего, все тотально разобрано, уничтожено. И это не действие времени, это действие людей", - сказал он.

Далее Короченко отметил, что армяне активно торговали своими военными трофеями.

"Мы знаем, что со стороны Ирана приезжали грузовики, где каждый мог, заплатив армянскому незаконному сепаратистскому режиму, заниматься мародерством, разграблением, уничтожением, разборкой зданий, грабежом имущества. Поэтому в нынешней позиции, которую занял Иран, как минимум присутствует двуличность, поскольку он активным образом способствовал уничтожению всего того, что оккупировали армянские оккупанты, и собственно поучаствовал в том числе в демонтаже и разграблении собственности азербайджанских граждан, населения, которое бежало, опасаясь массовой резни со стороны армянских оккупантов. В любом случае сегодня восстановление этих территорий – задача номер один. Там не осталось ничего - ни городов, ни инфраструктуры. Меня поразило, что в Агдаме даже канализационные трубы были выкопаны и вывезены, а на месте городских канализационных коммуникаций остались только траншеи. Это просто поражает воображение - уничтоженные и разграбленные кладбища, выкопанные могилы, снесенные с постаментов памятники, разбитые кувалдами и прикладами автоматов – все это я воочию видел, посещая Агдам и Физули. Огромные минные поля - все это необходимо разминировать, восстанавливать разрушенное", - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что темпы, которые сегодня демонстрирует Азербайджан, поражают воображение, сегодня уже построен ультрасовременный аэропорт международного класса в Физули, а Дорога Победы - это автострада мирового класса.

"Возрождаются жемчужины архитектуры, искусства, уничтоженные армянскими оккупантами. Начинает реализовываться план возрождения городов, Агдам будет городом 21 века, появятся "умные села". Азербайджан сегодня будет демонстрировать градостроительные шедевры 21 века, "умные города", "умные села" – это новый уровень мировой градостроительной политики, и мы это увидим в самое ближайшее время. Нет сомнений, что все эти планы будут реализованы в короткие сроки с опорой на собственные ресурсы, на трудолюбие азербайджанского народа, его стремление вернуть жизнь туда, где 30 лет была мертвая пустыня", - сказал он.

Коротченко отметил, что в Азербайджане политическая система доказала свою эффективность и успешно развивает экономику.

"И своим собственным примером Азербайджан будет демонстрировать то лучшее будущее, которое может быть у десятка других государств, где пока есть проблемы. А мы знаем, что как минимум в половине государств мира есть масса проблем, и как решать эти проблемы Азербайджан будет показывать на примере своего собственного эффективного развития. Президент Ильхам Алиев сегодня политик международного масштаба, поэтому инициативы, которые выдвигает Азербайджан, касаются в целом человеческой цивилизации. Поэтому и лидерство Азербайджана в Движении неприсоединения, и в целом глобальные инициативы на уровне Совета Безопасности ООН, в том числе по борьбе с пандемией, инициативы по обеспечению устойчивого развития объективно выдвигают Азербайджан в число тех стран, которые формулируют международную повестку дня для мирового сообщества. В этом качестве Президент Азербайджана как политик международного масштаба будет формулировать и продолжать свою работу не только в интересах Азербайджана и Южного Кавказа, но и в интересах задач и целей устойчивого развития для человеческой цивилизации", - сказал он.

Что касается выполнения трехстороннего заявления, военный эксперт отметил, что идут пробуксовки, Армения не хочет выполнять взятые на себя обязательства.

"Надо, чтобы Армения приступила к практическому исполнению, прежде всего, делимитации и демаркации границ, выводу незаконных вооруженных формирований с Карабахского региона Азербайджана. Далее Армения должна передать карты минных полей азербайджанским властям. Выходить надо на обсуждение мирного договора, но самое главное - признание территориальной целостности друг друга. Азербайджан готов все это делать. Армения, пока мы видим, не готова. Она занималась провокациями, теперь пытается тянуть время и давать абсолютно неправильную интерпретацию своих обязательств по трехстороннему заявлению. Безусловно, очень важным является разблокировка транспортных коммуникаций в регионе, скорейший запуск Зангезурского транспортного коридора и реализация инициативы "3+3", которая позволит начать экономический прогресс и развитие всего региона Южного Кавказа. Если в Ереване нет доброй воли, никакие инициативы на это Ереван не сподвигнут. Мне кажется, чем быстрее Азербайджан будет восстанавливать оккупированные территории, возрождать Шушу, Гадрут, тем он создаст облик будущего более притягательный опять же для карабахских армян, потому что в этом сепаратиском анклаве их ждут нищета, прозябание, низкие жизненные стандарты, деградация человеческого капитала и полная бесперспективность. Чем быстрее Азербайджан будет возрождать освобожденные территории, тем для карабахских армян появится больший стимул забыть про лживые посылы Еревана, про пропаганду армянских националистов, и тянуться к лучшему будущему. Это лучшее будущее армянское население Карабаха сможет обрести только лишь в составе Азербайджана на правах одного из народов, населяющих многонациональный, многоконфессиональный, светский Азербайджан", - сказал он.

Коротченко считает, что мировое сообщество сегодня занимается тем, чем и занималось 30 лет – двойными стандартами.

"Мировое сообщество – лживо, подло и лукаво, там массово работают армянские диаспоры, в той же самой Франции, в США и ряде других стран, искажая действительность и навязывая европейским политикам двойные стандарты. Фактически мировое сообщество смотрит на ситуацию в регионе через армянские очки, поэтому здесь не должно быть никаких иллюзий, что мировое сообщество чем-то поможет. Должна активно работать азербайджанская дипломатия. Азербайджану нужно создавать возможности для доведения объективной точки зрения на происходящие процессы в регионе и вокруг него. Самое главное - необходима активизация экспертно-аналитического сообщества в осмыслении и выстраивании будущего региона Южного Кавказа. Надо реализовать инициативы, которые политики пока не головы, либо не намерены обсуждать. Поэтому эксперты, аналитики должны активно подключиться к осмыслению проблем, к составлению дорожных карт, к тому, как сподвигнуть Армению на выполнение трехстороннего заявления", - добавил Короченко.