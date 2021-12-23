БАКУ /Trend/ - Безупречная и выверенная политика Президента Ильхама Алиева предопределила освобождение Карабаха от армянской оккупации.

Об этом сказал Trend известный казахский поэт, писатель, литературовед, общественно-политический деятель, народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев - мудрый политик и стратег, что проявилось за 44 дня Второй Карабахской войны, которая поставила точку в затянувшемся конфликте.

"30-летний переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта не увенчался успехом, в итоге Азербайджан сам решил проблему. Это назидание и урок для всего человечества, не надо верить словесам – очень высоким, добрым, но бездействующим. Это демонстрирует плод коллективных усилий. Это важный урок для международной политики, для человечества, о котором будет сказано во всех политических учебниках. Для разрешения конфликта требовались не только политические, но и экономические усилия. Азербайджанский народ тесно сплотился вокруг Президента, потому что целостность Родины превыше всего. Азербайджан проявил понимание общечеловеческого фактора и понимание своей судьбы. Ключевую роль здесь сыграла безошибочная политика Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Международный авторитет Президента Ильхама Алиева после Победы во Второй Карабахской войне, безусловно, значительно вырос, я уверен, что он будет расти и дальше, судя по тому, что происходит в регионе", - сказал народный писатель Казахстана.

Сулейменов подчеркнул, что Победа во Второй Карабахской войне - общая победа, победа всего азербайджанского народа.

"Оценивая со стороны результаты коллективных действий, должен сказать, что и армия проявила себя достойно, и гражданские специалисты, которые работали на Победу. Поэтому это общая Победа, это усилия каждого, кто участвовал в процессе. Наблюдая за ситуацией в ходе 44-дневной войны, я радовался освобождению от оккупации каждого села, города, района. Освобождение города Шуша от оккупации – историческое событие. Шуша - столица азербайджанской культуры, музыки, надеюсь, что в дальнейшем она будет процветать, помогая еще большему сближению всех тюркских народов. Поэтому освобождение от оккупации города Шуша - это радость не только Азербайджана, но и всех тех, кто родственно относится к Азербайджану и азербайджанскому народу", - сказал он.

Народный писатель Казахстана особо подчеркнул роль Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, в восстановлении культурного наследия в Карабахе.

"Фонд Гейдара Алиева сейчас восстанавливает то порушенное оккупантами культурное наследие, которым гордился Карабах. Пролистываю книгу "Карабах до и после оккупации", вижу, какими были дворцы культуры в городах и районах 30 лет назад, представляю, какими они станут уже в последующие годы после восстановления. Желаю, чтобы это время наступило, чтобы воплотились все надежды не только Азербайджана, но и представителей братских республик, которые переживали вместе это 30-летие судьбы, обрушившееся на Азербайджан", - сказал Олжас Сулейменов.