Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Чавушоглу выразил глубокие соболезнования азербайджанскому коллеге в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы при выполнении учебных полетов.
Байрамов поблагодарил турецкого коллегу за соболезнования и подчеркнул, что братская Турция всегда разделяет с Азербайджаном как радость, так и горе.
Глава МИД Азербайджана, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими в результате урагана в Стамбуле.
Напомним, что 30 ноября, около 10:40, во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)